Regieren in Wr. Neustadt: Grüne lehnten Vieraugengespräch ab

Nach der geschlagenen Gemeinderatswahl haben am Mittwoch in Wiener Neustadt die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Stadtregierung begonnen. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger will gestärkt durch seine 45-Prozent-Mehrheit eine bunte Stadtregierung zusammen mit allen anderen Fraktionen bilden. Eine Zweierkoalition kommt aus heutiger Sicht für ihn nicht in Frage.

Doch die Gespräche begannen etwas holprig. Grünen-Chefin Tanja Windbüchler verweigerte als einzige das Vieraugengespräch mit Schneeberger. Sie wollte auf ihre Klubobfrau und die Geschäftsführerin bei dem Termin nicht verzichten. Bei einem neuen Termin am Freitag wird nun auch der Bürgermeister sein Team zu dem Treffen hinzuziehen.