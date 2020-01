Noch kein Köpferollen bei SPÖ Wiener Neustadt: "Wollen mitregieren"

Diskutiert hat man bei der SPÖ über einen sanften Relaunch der Partei. "Wir können nicht alle alt eingesessenen und erfahrenen Stadt- und Gemeinderäte durch junge, aber unerfahrene Leute ersetzen. Es muss in den nächsten Jahren eine Übergangszeit geben, in der ein neues Team an der Seite erfahrener Leute aufgebaut wird", sagt Sitz. Opposition will sie jedenfalls keine mehr betreiben.