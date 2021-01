Wiener Neustadt: Spektakulärer Überschlag in der Innenstadt

Das Auto wurde in die Luft katapultiert und überschlug sich mehrmals. Das Wrack landete schließlich auf dem Dach im Garten eines Wohnhauses. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem schwerbeschädigten Auto befreien und wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang. In den vergangenen Monaten ist es an der Stelle immer wieder zu illegalen Straßenrennen gekommen.