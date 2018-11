200 km/h auf Gegenfahrbahn: Polizei stoppte Straßenrennen

Die Polizei hatte die "Möchtegern-Rennpiloten" schon länger im Visier. Am Wochenende war nach einem illegalen Straßenrennen auf der Neunkirchner Allee Schluss mit lustig für drei blutjunge Raser einer Auto-Clique aus Wiener Neustadt.

Die türkischstämmigen Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren lieferten sich in der Nacht auf Samstag eine wilde Verfolgungsjagd. Die drei aufgemotzten BMW waren einer Zivilstreife schon im Stadtgebiet aufgefallen. An der Stadtausfahrt in Richtung Neunkirchen kam es dann zu den halsbrecherischen Szenen. Mit Tempo 200 rasten die Fahrzeuge nebeneinander auf der vierspurigen Allee in Richtung Neunkirchen. Bei einem Kreisverkehr konnte die Zivilstreife zwei der Verdächtigen stoppen, einer ergriff die Flucht. Er stellte sich kurz darauf der Polizei.

Den Männern wurden die Führerscheine abgenommen. Sie haben mit saftigen Strafen zu rechnen.