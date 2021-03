Wiener Neustadt: Parkplatzchaos rund um Bahnhof wird entschärft

Wiener Neustadt erhält ein neues Parkdeck beim Bahnhof. Bis September 2023 sollen etwa 1.300 neue Stellplätze entstehen, teilte das Rathaus am Donnerstag mit. Das Großprojekt werde in der Sitzung des Gemeinderates am Montag beschlossen.

Zusätzlich zum neuen „Parkdeck 3“ mit 1.014 Stellplätzen wird eine daran anschließende Park&Ride-Anlage mit weiteren 264 Parkmöglichkeiten - davon 26 barrierefrei, 26 Familien-, 102 Frauen- sowie vier Stellplätze für E-Autos - entstehen. Nach der Fertigstellung des Projektes werden am Wiener Neustädter Bahnhof 2.141 Pkw geparkt werden können. Zudem sollen 1.105 Fahrradabstellplätze zur Verfügung stehen.

18 Millionen Euro Gesamtkosten

Der Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr müsse Pendlerinnen und Pendlern so einfach wie möglich gemacht werden, betonten Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP). Ein Neubau habe sich im Zuge einer Machbarkeitsstudie als nachhaltiger und sinnvoller erwiesen als eine Renovierung des alten Parkdecks, das demnach komplett abgetragen werde. Die Gesamtkosten für Planung und Bau der Anlage wurden mit etwa 18 Millionen Euro angegeben. Sie werden von den ÖBB, vom Land Niederösterreich und der Stadt getragen. Der Wiener Neustädter Finanzierungsbeitrag wird nach Rathaus-Angaben voraussichtlich 2,6 Millionen Euro betragen.