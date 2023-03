Wiener Neustadt: Neue Konzepte für Innenstadt-Erfolg

Büros statt Shops

Stattdessen müsse laut Experten auf Rückbauten und alternative Vermietung gesetzt werden. Die ehemaligen Shops müssen sukzessive umfunktioniert und als Parteilokale, Galerien, Ordinationen, oder Wohnungen und Büros genutzt werden.

Da für eine prosperierende Innenstadt aber auch Unternehmen nötig sind, will die Stadt mit einer „Ansiedelungsprämie“ neue Betriebe locken oder alte motivieren, an neuen Standorten zu investieren. Die Förderhöhe beträgt je nach Auflagen zwischen 5.000 und 15.000 Euro, erklärt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Eine Reihe von Anträgen sind bereits im Rathaus eingelangt. Einer davon stammt von Peter Maurer. Das Friseur-Urgestein übersiedelt mit seinem Salon in die ehemalige Benetton-Filiale auf dem Hauptplatz. Eine Monatsmiete von über 3.700 Euro hat ihm die Entscheidung leicht gemacht, sein Geschäft an einen „attraktiveren Standort“ zu verlegen. „Es ist für mich nie zur Diskussion gestanden, die Innenstadt zu verlassen. Hier leben und arbeiten so viele Menschen, daher sind wir in der Stadt gut aufgehoben“. Ähnlich positiv sehen es die Optiker Manfred und Dani Schermann. Ein Gebäudeschaden war für sie der Anlass, um ihr Geschäft nach über 20 Jahren vom Haupt- auf den Domplatz zu verlegen. Seit Freitag sind sie an der neuen Adresse.