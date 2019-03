Wiener Neustadt kämpft gegen üble Gerüchte

Fünfzehn Prozent aller Geschäfte in der Wiener Neustädter Innenstadt stehen leer. Laut einer Studie des Instituts „Standort+Markt“ ist das die schlechteste Quote von 18 untersuchten Städten in ganz Österreich. Wie angespannt die Situation ist, zeigt alleine die Tatsache, dass die Stadtregierung bereits Gerüchte betreffend der Innenstadt offensiv bekämpft. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und die Firma Kleider Bauer dementierten am Montag in einer Aussendung die Klatschgeschichte, dass auch Kleider Bauer die City verlassen soll.

Der Moderiese ist einer der wenigen großen Frequenzbringer, die in der Fußgängerzone Wiener Straße noch übrig geblieben sind. H&M, die Drogeriekette Müller, Palmers und andere namhafte Filialisten haben bereits das Weite gesucht. Vielleicht hielten sich in den vergangenen Wochen auch deswegen hartnäckige Gerüchte, dass auch Kleider Bauer seinen Standort schließt. Nach einem Besuch beim neuen Kleider-Bauer-Geschäftsführer Manfred Gartner reagierte Schneeberger am Montag mit einer Aussendung. Von Zusperren sei keine Rede. „Die Firmenführung will in den nächsten Wochen und Monaten sogar verstärkt Initiativen setzen, um die Wiener Neustädter Filiale, die als eine der schönsten in ganz Österreich gilt, noch mehr zu bewerben und in der Region bekannt zu machen“, so Schneeberger.