Wiener Neustadt: Hallenzauberer sollen den SC aus der Krise schießen

Sportlich läuft es für den 1. Wiener Neustädter SC eher bescheiden. Der Abstieg der Kampfmannschaft aus der Regionalliga in die 1. Landesliga soll einen Neustart der Vereinsphilosophie einläuten. Und der schaut nun so aus: Der SC und der überaus erfolgreiche Futsal-Bundesligist Fortuna Wiener Neustadt fusionieren und machen von nun an gemeinsame Sache.

Wie die beiden Vereine diese Woche bekannt gegeben haben, erstreckt sich die Fusion über alle Bereiche, von der Jugend bis zur Landesliga-Mannschaft mit der U23, den Juniors sowie dem sportlichen Aushängeschild – dem Futsal-Team in der Bundesliga.

Unter dem Namen „1. SC Fortuna Wiener Neustadt“ will der Verein auf dem Rasen und in der Halle (Futsal) Erfolge feiern. SC-Vorstand Toni Reisner glaubt an die Manpower des neuen Konzepts: „In der Fusion mit Fortuna sehe ich ein großes Potenzial für den Fortbestand des SC, weil mit dem Abstieg der Regionalliga-Mannschaft klarerweise ein großer Umbruch im Verein stattfinden wird. Man muss sich sowohl mannschaftlich und sportlich als auch organisatorisch neu und breiter aufstellen, auch die Zielrichtung neu definieren“.