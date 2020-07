Wiener Neustadt: Ein Toter bei Hubschrauberabsturz

Feuer durch Absturz

Der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 3 wurde zusammen mit anderen Rettungsmitteln an die Unglücksstelle gerufen. Durch ein Feuer in Folge des Absturzes ist es in dem Bereich auch zu einem Flurbrand gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr stand im Einsatz um die Flammen zu löschen.