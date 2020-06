Wiener Neustadt: 200 Schüler im Sportfieber

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist Sportunterricht in Schulen derzeit nicht möglich. Eine Initiative des Wiener Neustädter Gymnasium Babenbergerring wird dem Ruf nach mehr Sport dennoch gerecht. Die Sportlehrer der Schule stellen sich seit 15. Juni (und noch bis 26. Juni) unentgeltlich in ihrer Freizeit zur Verfügung, um am Nachmittag ein Bewegungsprogramm unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen anzubieten. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler nehmen das tägliche Angebot vom Laufseminar über das Mountainbiken bis zum Krafttraining auch in Anspruch.