Ab Juli: Corona-Lockerungen für Hobby-Sport stehen kurz bevor

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stellt Lockerungen für Mannschafts- und Kontaktsportarten im Freien ab 1. Juli in Aussicht. Allerdings werde dieser Schritt noch verhandelt, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

"Mir blutet selber das Herz, wenn es um den Mannschaftssport geht und insbesondere um den Fußball. Viele warten darauf, dass sie wieder kicken können, mir geht es auch so. Viel wichtiger sind aber die ganzen Kinder und Jugendlichen in den Vereinen. Ich glaube, ich habe da sehr gute und frohe Nachrichten", so Kogler.