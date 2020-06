Basketball-Boss kritisiert Kogler: "Kein ehrliches Interesse am Sport"

Herbe Kritik

Dass die Kultur besser aufschreien kann als der Sport, will er nicht ganz gelten lassen. „Ich bin wie Lukas Resetarits Burgenländer, und wir haben kroatische Wurzeln.“ Die Kritik des Kabarettisten hatte zum Rücktritt von Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek geführt. Linzer sagt in Richtung von Vizekanzler Werner Kogler: „Ich glaube nicht, dass Sie ehrliches Interesse am Sport haben. Und ich bitte Sie, entweder Sie entwickeln dieses oder geben Sie das Ressort jemand anderem.“

Eine Aufforderung zum Rücktritt? „Nein, er soll die Leidenschaft für den Sport entwickeln. Ich fühle mich von Politikern im Stich gelassen, das hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Der Sport hat es verdient, dass an der politischen Spitze in diesem Ministerium Menschen sind, die für den Sport brennen.“

Er habe volles Verständnis, dass eine Bundesregierung in der Situation vielseitig gefordert ist. „Aber Menschen in Österreich, die sich ehrenamtlich dem Sport zuwenden, werden hier ignoriert. Es gibt Ansagen und Lippenbekenntnisse. Der Unmut in mir ist groß.“ Mittlerweile ist für die Gunners der Schaden von anfangs 75.000 Euro auf 250.000 Euro angestiegen in Hinblick auf die kommende Saison.