Wieder Flammeninferno im Bezirk Neunkirchen: Bauernhof abgebrannt

Die Feuerwehren im Bezirk Neunkirchen kommen nicht zur Ruhe. Nachdem viele seit 11 Tagen beim großen Waldbrand in Hirschwang an der Rax eingesetzt waren, wurden in der Nacht auf Freitag erneut 13 Wehren zu einem Großbrand nach Prigglitz gerufen. In Gasteil brach gegen 1:40 Uhr ein Feuerinferno auf einem Bauernhof aus. Das Wirtschaftsgebäude, der Stall, Teile des Wohnhauses, vier Pkws und ein Traktor standen in Vollbrand.

Löschwassermangel

Erschwerend kam hinzu, dass an der Einsatzstelle akuter Löschwassermangel herrschte. Die Feuerwehren bemühten sich, das direkt angrenzende Wohnhaus sowie ein Nachbarwohnhaus zu schützen. Umgehend wurden zusätzliche Tanklöschfahrzeuge nachalarmiert und ein Pendelverkehr eingerichtet. Tiere und Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Hausbesitzer wurden durch das Knistern geweckt und konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Wohnhaus verlassen.