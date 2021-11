Ruf nach Baumschutz auch in Mödlinger Privatgärten

Aktuell wird in Mödling die Rodung von Altbaumbestand wegen eines Bauprojekts im Zentrum befürchtet. „Bäume sind aber für ein funktionierendes Mikroklima in der Stadt unerlässlich“, so Wannenmacher. Auch die weitere Versiegelung von nicht bebauten Flächen will Bauer-Rupprecht durch ihre Initiative verhindern. Und sie klagt: „50 Prozent Verbauung heißt in Mödling in der Praxis oft, dass das gesamte Grundstück ausgebaggert und eine Tiefgarage errichtet wird. Darauf kommt dann auf 50 Prozent der Fläche ein Rollrasen.“

Vorbild Wien

In Wien gibt seit 1974 ein Baumschutzgesetz klare Regeln vor. Und zwar für alle Bäume, auch private, ab einem Stammumfang von 40 Zentimetern – gemessen in einem Meter Höhe. Für jede Fällung muss um Bewilligung beim jeweiligen Bezirksamt angesucht werden. Das Baumschutzreferat beurteilt den Zustand des Delinquenten aus gärtnerischer Sicht; sollte sein Schicksal schließlich besiegelt sein, sind Ersatzleistungen vorgeschrieben: Neupflanzungen und/oder finanzielle Abgeltungen. Ähnliche Gesetze gelten sonst nur in Graz und Salzburg – hier jeweils in festgelegten Baumschutzzonen.

Bäume: Rechte und Pflichten