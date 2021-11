207.000 Gartenfreunde besuchten die „Garten Tulln“

Nach einem pandemiebedingten späteren Start am 3. Mai 2021 waren die „Garten Tulln“ bis 26. Oktober geöffnet. „Im zweiten Jahr der Pandemie war der Betrieb nicht einfach, aber wir können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken“, resümiert Franz Gruber, Geschäftsführer der „Garten Tulln“.

Viele junge Besucher

Insgesamt 207.000 Gartenfreunde besuchten die 70 ökologisch gepflegten Schaugärten. Auch Schulklassen nutzten das „Natur im Garten“ Kompetenzzentrum wieder verstärkt für den Unterricht. 2021 haben 5.000 Kinder und Jugendliche in Führungen, Workshops und Seminaren in den „Garten Tulln“ das Leben in und mit der Natur kennengelernt. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich der Spiegel- und der Phänologie-Garten, sowie der kostenlose Audioguide.

Die „Garten Tulln“ ist mit 70 ökologisch gepflegten Schaugärten ein beliebtes Ausflugsziel für Familien aus Niederösterreich und Touristen, ein Anziehungspunkt für Naturgartenfans und mit dem „Natur im Garten“ Kompetenzzentrum ein Hotspot der Wissensvermittlung“, sagt Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP).

Die nächste Saison in die „Garten Tulln“ startet bereits am 9. April 2022.