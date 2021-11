FH-Absolventen aus NÖ haben beste Chancen am Arbeitsmarkt

In Niederösterreich gehen 11.000 Studierende einer Ausbildung an den Fachhochschulen nach und besuchen eines von 48 Bachelor- und 45 Master-Studien. Seit 2010 haben bereits 26.000 Frauen und Männer ihr Studium an einer FH in Niederösterreich abgeschlossen.

Zufriedenheit

Um zu wissen, wo die Reise hingeht, wurde nun eine Standortbestimmung in Form einer Studie durchgeführt. An der Befragung durch das Institut für Höhere Studien (IHS) nahmen Absolventen der FH Wiener Neustadt, FH St. Pölten und der Ferdinand Porsche FernFH teil. Laut Vlasta Zucha vom IHS waren 77 Prozent der Befragten mit ihrem Studium sehr zufrieden bzw. zufrieden. Mehr als die Hälfte der Absolventen fand innerhalb von drei Monaten einen Job, 18 Monate nach Studienabschluss waren nur zwei Prozent arbeitslos gemeldet. „Das sind Zahlen, die man sich in vielen anderen Bereichen nur wünschen kann“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).