Neues Studium für Kommunikationsberufe in Niederösterreich

Um Theorie und Praxis zu verknüpfen, wird das Studium mit insgesamt vier Praktika in Redaktionen, Unternehmen und Organisationen ergänzt. In den Bereichen „Print-/Onlinemedien“, „TV/Radio“ und „Unternehmenskommunikation“ muss jeweils ein fünfwöchiges Praktikum absolviert werden. Im 6. und damit letzten Semester ist ein 12-wöchiges Vertiefungspraktikum in einem der Bereiche Pflicht.

Die möglichen Berufsfelder für Absolventen umfassen unter anderem redaktionelle Tätigkeiten in allen Arten von Medienunternehmen sowie die Mitarbeit im Bereich PR, Öffentlichkeitsarbeit oder interne und externe Unternehmenskommunikation.