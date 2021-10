FH St. Pölten bekam Neubau zum 25. Geburtstag

Ein sogennantes Future Lab soll durch flexibel nutzbare Möblierung einen Raum zum gemeinsamen Lernen, Nachdenken, Visualisieren und Analysieren bieten. "Im Future Lab werden Projekte, Forschungsvorhaben oder Unternehmensideen (weiter-)entwickelt und präsentiert", erklärte die Fachhochschule in einer Aussendung.

25-jährige Erfolgsgeschichte

„Mit dem neuen Campus haben wir einen der modernsten und innovativsten Hochschulstandorte in Österreich“, freute sich Geschäftsführer Gernot Kohl im Rahmen der Eröffnung, wobei man auch die letzten 25 Jahre des Bestehens Revue passieren ließ.

Was 1996 mit dem Studiengang „Telekommunikation und Medien“ begann, ist heute nicht nur Ausbildungsplatz für 3.700 Studierenden in 26 Studienrichtungen, sondern machte die Landeshauptstadt auch zu einer wichtigen Bildungsstadt, wie Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) betonte. "Aus meiner Maturaklasse sind von 36 Schülern nur, drei in St. Pölten geblieben. Wer studieren wollte musste nach Wien. Heute kommen die Wiener nach St. Pölten und wir versuchen die jungen Leuten in der Stadt zu halten", so Stadler, der die Gründung der FH als Vorstansmitglied des Fördervereins auf den Weg brachte.