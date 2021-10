Die Hüter des Stadtbildes: St. Pöltner Bauvorhaben werden geprüft

Denkmalschutz

Nun präsentierten die Experten ihre Arbeit. Insgesamt 41 Projekte wurden in den 15 Sitzungen seit Jänner begutachtet. Davon wurden nur zwei negativ beurteilt, rund 20 Vorhaben mussten überarbeitet und erneut vorgelegt werden.

Das Projekt, welches den Gestaltungsbeirat in den vergangenen Monaten wohl am meisten beschäftigt hat, sind die sogenannten „Rossmarkthöfe“ am Rathausplatz, welche am Areal des ehemaligen Leiner-Möbelhauses ab 2022 entstehen werden. Laut Zeitplan soll der Liegenschaftsbestand noch im kommenden Winter abgebrochen werden. Ausgenommen davon ist das unter Denkmalschutz stehende Leiner-Haus und die ehemalige Bestattung.

Die Rolle des Expertengremiums in dem Großprojekt ist nicht zu unterschätzen. Beispielsweise fällt den Fachleuten die Entscheidung über die Fassade am Rathausplatz zu. „Das historische Stadtbild soll in seiner Charakteristik erhalten und weiterentwickelt werden“, sagt Hueber.