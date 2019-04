Wieder Brand in Wiener Neustadt

Die Serie an Bränden in Wiener Neustadt reißt nicht ab. Nachdem in der Vorwoche der Verdächtige von bis zu acht Brandstiftungen in Häusern in der Fischauer Gasse festgenommen wurde ist es Montag gegen 21.30 Uhr zum nächsten Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

In der Stadionstraße ist es im 2. Stock eines Wohnblocks der Porsche Siedlung aus noch unbekannter Ursache zu einem Feuer gekommen. Eine Familie mit zwei Kindern musste sich ins Freie retten und wurde von den Einsatzkräften betreut.

Nur unweit des Einsatzortes war es vor einigen Tagen nach einer Brandstiftung in einem Kellerabteil zur Evakuierung eines neunstöckigen Gebäudes gekommen.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht laut der Feuerwehr aber nicht. Der Wohnungsbrand konnte rasch gelöscht werden