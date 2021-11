Die Nutzung des NÖ Familienpasses ist auch für Omas und Opas eine optimale Chance bei der Betreuung ihrer Enkelkinder kostengünstiger davonzukommen. Familien- und Seniorenlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) machte im Vorfeld des am 12. November gefeierten internationalen Oma-Opa-Tages besonders auch auf diese Möglichkeit aufmerksam über den gratis zu beantragenden Pass 550 attraktive Vergünstigungen in Niederösterreich nutzen zu können.

Bezugspersonen

Der Ehrentag für Großeltern soll deren besondere Rolle in der Familie besonders hervorheben. „Omas und Opas sind wichtige Bezugspersonen für ihre Enkelkinder. Sie nehmen sich besonders viel Zeit für gemeinsame Unternehmungen und Gespräche mit den Kindern, vermitteln wichtige Werte und fungieren als Bindeglied zwischen den Generationen“, so Teschl-Hofmeister. Großeltern seien auch für Eltern eine wesentliche Unterstützung in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Immerhin seien vor der Corona-Pandemie 29 Prozent aller Kinder in Österreich von den Großeltern betreut worden.