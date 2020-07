Wetterkapriolen: Erstes Halbjahr um 1,6 Grad zu warm

Auch wenn der Juni 2020 im Vergleich zu den Vorjahren keine extreme Hitze „bieten“ konnte – er war trotzdem zu warm. Zwar nur um 0,7 Grad im Vergleich zum langjährigen Mittel, aber doch. Insgesamt war es in Niederösterreich im ersten Halbjahr um 1,6 Grad wärmer. Das zeigt die Halbjahresbilanz 2020 der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Damit ist es eines der zehn wärmsten ersten Halbjahre der Messgeschichte. Vor allem der Februar heizte mit einem Plus von 4,9 Grad die Statistik an, aber auch der März (+1,3 Grad) und der April (+ 1,5 Grad) waren deutlich über dem Durchschnitt. Dazu kam ein Auf und Ab bei den Niederschlägen: Im März fehlten 38 Prozent auf die durchschnittlichen Regenmengen, im April waren es sogar 72 Prozent. Der Juni wiederum sorgte für Starkniederschläge mit 75 Prozent über dem Mittel.