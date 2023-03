Wer kennt diese Männer? Duo plünderte Opferstöcke in NÖ

Sie schlugen bereits am 17. Dezember 2022 im Stadtgebiet von Waidhofen an der Ybbs zu, jetzt fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach ihnen. Die Exekutive jagt zwei Männer, die in der Pfarrkirche in Waidhofen/Ybbs mehrere Opferstöcke geplündert haben sollen.