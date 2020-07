„Wenn nötig, springe ich als Spielerin ein“

Was bei den Männern Andreas Herzog ist, ist Nina Burger im österreichischen Frauen-Nationalteam. Mit 109 Einsätzen in Rot-Weiß-Rot ist die gebürtige Tullnerin die Rekordhalterin. Burger blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Ihre Karriere führte sie vom SV Hausleiten über den Bundesligisten SV Neulengbach bis in die Vereinigten Staaten von Amerika zu Houston Dash und danach zum deutschen Bundesligisten SC Sand.

Zum Abschluss ihrer Karriere schnürte die heute 32-Jährige für Neulengbach abermals die Schuhe. Seit Juni ist sie sportliche Leiterin der Mädchen und Frauen bei der Vienna. Im KURIER-Interview erzählt die Tullnerin über ihre Zeit im Ausland, den Wechsel in die Funktionärsebene und was sich im Frauenfußball ändern muss.

KURIER: Nach vier Jahren im Ausland kehrten Sie im Sommer 2019 wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Zuvor beendeten Sie im April 2019 ihre Team-Karriere. Wie war das vergangene Jahr?

Nina Burger: Leider ein kurzes in Sachen Fußball. Durch Corona konnte ich nur eine halbe Saison für Neulengbach spielen, allerdings war es für mich ein sehr lehrreiches Jahr. Ich habe nach meiner Zeit im Ausland viele Einblicke im österreichischen Frauenfußball gewonnen. Habe gesehen wie der aktuelle Stand ist und natürlich habe ich auch viele Funktionäre und Spielerinnen kennengelernt.