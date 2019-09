Die rechte Hand von Dominik Thalhammer

Maria Wolf ist 38 Jahre alt und wohnt in Hollabrunn im Weinviertel. Die Sportlehrerin am Gymnasium in Hollabrunn war als Spielerin in Hollabrunn und Großweikersdorf aktiv. Ihre erste Trainerstation war die Herrenmannschaft des UFC Obritz. Ihren Heimatverein hat sie insgesamt zweimal trainiert. Wolf ist im Besitz der UEFA-A-Trainerlizenz und arbeitet auch gerade an ihrer Ausbildung zur Athletiktrainerin. Seit Ende August ist sie Teil des Trainerteams von Damen-Teamchef Dominik Thalhammer.