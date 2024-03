Wenn die Kurstadt eine Kur machen sollte

Auch wenn man 2023 den ersten Platz im Land an Schwechat abgeben musste, das dank seiner Flughafen-Hotels auf 415.900 Nächtigungen davongezogen ist – Baden bleibt weiter ein Tourismus-Hotspot in NÖ. 372.800 Nächtigungen waren es im Vorjahr, ein Plus von 1,8 Prozent.

Kur und Reha boomen

„Es ist alles da und man weiß hier auch, was man an Baden hat“, streute Oberer der Kurstadt Rosen. Um aber auch auf Problemfelder aufmerksam zu machen. „Das Kurzentrum versprüht den Charme der 70er-Jahre“, so Oberer. Es sei an der Zeit die 1975 erbaute Einrichtung zu modernisieren. „Bevor es jemand noch unter Denkmalschutz stellt“ scherzte der Gesundheitsexperte.