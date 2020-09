Weltrekord: Zweieinhalb Stunden im Tiefkühler verbracht

Zweieinhalb Stunden hat Josef Köberl im Eis ausgehalten. Damit hat er einen neuen Weltrekord aufgestellt – und dabei quasi sich selbst besiegt. Denn schon zuvor war Köberl in der Kategorie „Longest Duration Full Body Contact With Ice“ Weltrekordhalter gewesen. Nun saß er aber noch einmal 22 Minuten länger in einer Glaskabine gefüllt mit Eiswürfeln – und zwar am Hauptplatz in Melk.