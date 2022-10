Aber auch an der Infrastruktur der mächtigen Kraftwerksanlage stehen weitere Bauarbeiten an. Wie bereits bei anderen Donaukraftwerken, wie Greifenstein oder Altenwörth, muss der Verbund auch in Ybbs-Persenbeug bis 2028 eine Fischaufstiegshilfe errichten. Aufgrund der Tallage und des Platzdefizits kein leichtes Unterfangen. Doch an den Plänen werde bereits getüftelt, so Seidl. „Wir werden auf unserem Eigengrund auf der rechten Ybbser Donau-Ufer-Seite ein Bächlein samt Schlitzpass graben und so den Fischaufstieg möglich machen.“, kündigt er an. Auch eine kurze Tunnelstrecke wird dabei notwendig sein.