Proteste gegen Schusslärm in St. Pölten trafen ins Schwarze

Glücklich ist man in Völtendorf über die bewaffnete Nachbarschaft, die in einem eingezäunten Gelände übt, nicht. Die Lärmentwicklung durch die Knallerei hat in der Vergangenheit immer wieder für Konflikte gesorgt. Genervte Bürger konnten mittels einer Petition bereits mehr als 1.600 Unterschriften sammeln. Hochrangige Vertreter des Bundesheeres verstanden wiederrum die protestierenden Anrainer nicht. „Wir waren schon da, als es im Umfeld noch gar keine Häuser gab“, wird seitens der Armee betont.

Sonntags bleibt es ruhig

Allerdings begann sich die Politik immer mehr für das Problem zu interessieren. Deshalb konnten die lärmgeplagten Bürger bereits einige Erfolge erzielen. Unter anderem wurden die Schießzeiten eingeschränkt, sonntags ist es nun auf dem Heeresareal ruhig. Ein Kugelfang habe ebenfalls für eine Verbesserung gesorgt, berichtet Schöbinger.