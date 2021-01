Weiter Test-Chaos in Mödling: Bürger und Stadtchef verärgert

Ein neuer Öffnungstag in der Corona-Teststraße in Mödling, dasselbe Bild wie beim ersten Termin am Dienstag. Wieder standen bei strömendem Regen Menschen in einer fast hundert Meter langen Schlange vor dem Testlokal in der Hauptstraße 28 an, viele gaben entnervt auf. Bereits vor 12 Uhr, dem offiziellen Ende der Testaktion, wurden die restlichen Wartenden laut Augenzeugen weggeschickt.

Beim KURIER meldeten sich Testwillige, die die Organisation heftig kritisierten. "Die Stadt lässt Testwillige buchstäblich im Regen stehen", meint eine Frau. "Am schmalen Gehsteig drängen sich Retour-Gehende vorbei, zwei Meter Abstand halten ist unmöglich." Sie will in Zukunft auf andere Gemeinden ausweichen, "die fähig sind, entsprechende Warteräume sehr wohl zur Verfügung zu stellen." Ein anderer Mödlinger meint: "Ich habe langsam Sorge, dass das Testwillige abschreckt."

Bürgermeister stellt Ultimatum

Auch Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP) ist sauer. Denn es seien vorallem Firmen, die ihre Mitarbeiter geschlossen zum Testen schicken, für die langen Wartezeiten verantwortlich. "Es kommen nicht die Privaten, sondern die, die geschickt werden oder sich nun testen lassen müssen."