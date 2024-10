Weinviertler Nachwuchstalente schenken in Wien ein

Winzer Franz-Joseph Stift aus Röschitz präsentiert seine Weine am 12. November in Wien.

Seit 15 Jahren präsentiert das Restaurant Gergely’s in der Schlossgasse 21 in Wien österreichische Jungwinzer. Die Idee zur Schlossquadrat-Trophy ist 2009 in Kooperation mit dem SALON Österreich Wein entstanden.

„Wir wollten damit den österreichischen Winzerinnen- und Winzer-Nachwuchs vor den Vorhang holen und eine Bühne mitten in Wien bieten. Unser Stammpublikum ist sehr weinaffin und immer an Neuentdeckungen interessiert“, so Geschäftsführer Jürgen Geyer. „Wir machen Wein erlebbar und vermitteln Wissenswertes“, so Geyer.

Sechs österreichische Jungwinzerinnen und Jungwinzer haben es ins Finale geschafft. Die Nachwuchstalente präsentieren ihre Weine Publikum und Fachjury von Oktober bis April monatlich im Gergely’s. Beim großen Finale im Mai 2025 wird die begehrte Glastrophäe zum 15. Mal überreicht.

Die Nachwuchstalente sind Christoph Lackner aus der Weststeiermark, Franz-Joseph Stift und Laura Neustifter aus dem Weinviertel, Christian Friedrich (Neusiedlersee), Georg Gschaar aus dem Vulkanland sowie Hans Frühwirth aus der Thermenregion.

Innovative Tradition Winzer Franz-Joseph Stift aus Röschitz präsentiert seine Weine am 12. November. Der 29-Jährige ist seit 2020 am traditionsreichen Winzerhof in Röschitz als Juniorchef für die Vinifizierung verantwortlich. Seine Arbeit als Weinbauberater für das westliche Weinviertel bringt ihm zusätzliche wertvolle Erfahrungen und Inspiration für seinen eigenen Betrieb.

Er sei „seit klein auf Winzer aus Leidenschaft“, betont Stift und beschreibt so seine tiefe Verbindung zum Weinbau. Seine Philosophie verbindet Tradition und Innovation. Aktuell genießt er am liebsten seinen Riesling vom Urgestein und den Grünen Veltliner.

Der Winzerhof Stift in Röschitz bewirtschaftet rund zehn Hektar. Die Hauptsorten sind Grüner Veltliner und Riesling, wobei der Grüner Veltliner in verschiedenen Varianten ausgebaut wird. Zu den Spitzenweinen zählen die Grünen Veltliner „Tante Mitzi“ und „Methusalem“. Franz-Josephs Weine zeichnen sich durch ihre Herkunft sowie die Kombination aus traditionellen Anbaumethoden und modernen Innovationen aus. www.schlossquadrat-trophy.at