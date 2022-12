Amstetten. Der momentan am Amstettner Hauptplatz aufgebaute Weihnachtswald ist die passende Kulisse für etliche Benefizaktionen. Dieses Ambiente will auch der Musiker Roman Hinterberger nutzen, indem er sich am Samstag Nachmittag (4. Adventsamstag) in eine lebende Jukebox verwandelt und zugunsten des Frauenhauses Amstetten Weihnachtslieder zum Besten gibt.