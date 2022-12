Holzlager in Haus brannte: Bewohner musste ins Spital

In einem Wohnhaus in Haidershofen (Bezirk Amstetten) ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Bezirkskommandos der Feuerwehr war kurz nach 23.30 Uhr ein Holzlager in dem Gebäude in der Katastralgemeinde Vestenthal in Brand geraten. Die Feuerwehr Vestenthal war zunächst von einem Brand neben dem Haus informiert worden.