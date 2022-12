Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kämpft derzeit gegen einen massiven Brand in einem Einfamilienhaus im Bezirk Scheibbs an. Gegen 10 Uhr wurde für die Feuerwehren der Region die Alarmstufe 3 ausgegeben, weil aus der Ortschaft Unteramt in der Gemeinde Gresten-Land ein Großbrand in einem Wohnhaus gemeldet worden war.

Nähere Angaben zu dem Brandereignis gibt es noch nicht. Jedenfalls stehen neben sieben Feuerwehren auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz, berichtet das Rote Kreuz Bezirk Scheibbs auf seiner Facebookseite.

Neben den beiden Feuerwehren Gresten-Land und Gresten kämpfen auch Löschtrupps aus Scheibbs, Reinsberg und Perwarth gegen das Feuer an. Die Löscharbeiten werden durch die winterlichen Witterungsverhältnisse erschwert. Das Feuer dürfte im Inneren des Hauses ausgebrochen sein. Angaben über Verletzte gibt es derzeit nicht.

Erst vergangenen Freitag ist in Wienerherberg bei Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) ein Mann bei einem Wohnhausbrand ums Leben gekommen.