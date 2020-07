Wehranlage defekt: Häuser in Ternitz unter Wasser

Eine defekte Wehranlage in der Schwarza in Ternitz-Pottschach hatte am Dienstag verheerende Folgen für mehrere Hauseigentümer und Mieter in der angrenzenden Wohnsiedlung. Auf Grund des Schadens trat das Wasser bei der Wehranlage über die Ufer. Tausende Kubikmeter setzten die Verkehrswege und zahlreiche Keller und Häuser unter Wasser. Rund 20 Objekte waren von der Überschwemmung betroffen. Die Feuerwehr musste stundenlang auspumpen.