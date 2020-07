Schwere Unwetter im südlichen Niederösterreich

Schwere Unwetter gab es Donnerstagabend im südlichen Niederösterreich. Die Gewitter sorgten im wiener Becken für starke Überflutungen.

Laut ersten Schätzungen dürfte es 70 bis 90 Liter pro Quadratmeter in weniger als zwei Stunden geregnet haben. In Riechenau an der Rax wurden zum beispiel knapp 60 Liter in zwei Stunden gemessen. Einsatzkräfte warnten, dass es zu Überflutungen kommen werde. Die Feuerwehren standen im Großeinsatz, um Straßen und Keller wieder frei zu machen.