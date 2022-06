Wechsel im Poysdorfer Rathaus: Stadtchef Thomas Grießl legt sein Amt nieder

Grießl behält sein Gemeinderatsmandat und wird auch als Gemeindeparteiobmann bleiben. Das Bürgermeisteramt wird der derzeitige Vizebürgermeister Josef Fürst übernehmen.

In der nächsten Gemeinderatssitzung am 29. Juni wird er als Nachfolger vorgeschlagen, David Jilli soll der neue Vizebürgermeister werden. Die ÖVP hält 24 von 29 Mandaten in der Weinbaugemeinde.

Fürst ist hauptberuflich Schulqualitätsmanager und seit Kurzem als Leiter der Bildungsregion nach Tulln gewechselt. Der Altruppersdorfer Clemens Wiesmann rückt zum Stadtrat auf.