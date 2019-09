Web-Riesen als Vorbild: Staudinger will keine Steuern mehr zahlen

Als „riesige Sauerei“ bezeichnet der Waldviertler Schuherzeuger Heini Staudinger aus Schrems die steuerschonenden Tricks der Online-Giganten wie Amazon, eBay oder Alibaba. Weil für Pakete aus Drittstaaten bis 22 Euro Gesamtwert keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlt werden muss, umgehen offenbar viele Internetkonzerne eine korrekte Steuerabgabe.

Jetzt will auch Staudinger für Online-Bestellungen in seinem „Gasthaus zur Sonne“ ab Donnerstag keine Mehrwertsteuer mehr abführen – solange, bis für Web-Riesen in Österreich die gleichen Gesetze gelten wie für heimische klein- und mittelständische Betriebe.

„Bei den meisten Onlinebestellungen liegt der Wert unter 22 Euro. Während etwa Buchhandlungen in unseren Orten zugrunde gehen, zahlen Internet-Händler so gut wie keine Steuern und verdienen Milliarden“, sagt Staudinger. Er ärgert sich über das „fehlende Mindestmaß an Gerechtigkeit“. Gleichzeitig hätten die Behörden keine Kontrollmöglichkeiten, betont er.

Weil Staudinger dieses Ungleichgewicht aufzeigen will, hat er sich eine provokante Initiative überlegt: Vor seinem Gasthaus sollen Gäste mithilfe eines Laptops und der eigens dafür gestalteten Webseite „Gea-Baba“ Speisen und Getränke bestellen können. „Bis 21,99 Euro pro Person werden wir keine Mehrwertsteuern mehr abliefern. Dafür spart auch der Kunde Geld“, verspricht der Schuherzeuger und ruft auch zum Marsch vom Waldviertel nach Wien auf. Dieser startet am Sonntag um 11 Uhr in Merkenbrechts in der Marktgemeinde Göpfritz an der Wild, Bezirk Zwettl. Die Route führt über die Rosenburg, Tulln und St. Andrä bis nach Wien, wo die Protestbewegung am 26. September am Heldenplatz erwartet wird.

Dass Steuerfahnder schon bald an seine Tür klopfen könnten, bringt ihn nicht aus der Ruhe. Konflikte mit den Behörden sind für ihn nicht neu.