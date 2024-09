"2 Minuten 2 Millionen": Start-up will Investition aus TV-Show gerichtlich einklagen

Mit seinem „WC Fresher“ will Dariusz Lewicki für mehr Hygiene am stillen Örtchen sorgen. Die Erfindung garantiere Sauberkeit und Wohlgeruch, indem sie bei jedem Spülgang die gesamte Toilettenschüssel entkalkt, reinigt und desinfiziert, verspricht der gebürtige Pole, der mittlerweile in der Schweiz lebt. Von der Teilnahme an der Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ erhofften sich Lewicki und seine Partnerin Elzbieta Taborek die nötige Finanzspritze, um ihr Start-up weiter auszubauen.