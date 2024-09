Bub in Hundebox: Strafen für beide Frauen bestätigt

Im Berufungsverfahren im so genannten Waldviertler Hundebox-Fall ist am Donnerstagvormittag am Oberlandesgericht eine Entscheidung gefallen. In erster Instanz war die Frau, die ihren damals zwölfjährigen Sohn in eine Hundebox gesperrt und gequält hatte, Ende Februar wegen versuchten Mordes, Quälens oder Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen sowie wegen Freiheitsentziehung zu 20 Jahren verurteilt worden. Ihre 40-jährige Nachbarin und Freundin wurde wegen Tatbeteiligung zu 14 Jahren Haft verurteilt, beide Frauen wurden in eine forensisch-therapeutische Einrichtung eingewiesen.

Beide Frauen legten Berufung ein und hofften auf eine Strafmilderung. So sagte etwa Daniel Strauss, der nunmehrige Verteidiger der Nachbarin, am Montag gegenüber der APA: "Sie hat ja fast die Höchststrafe bekommen, die bei 15 Jahren gelegen wäre."

Der Berufung wurde nicht stattgegeben. "Es ist ein Schaden entstanden, der nicht wieder gutzumachen ist", sagte eine Richterin über die Entscheidung am Donnerstagvormittag.