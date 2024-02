Wasserversorgung muss in NÖ in „neue Liga“ gehoben werden

„Blackbox“

Klubobfrau Helga Krismer (Grüne) erinnerte an die vorjährigen Wassernöte in den Bezirken Baden, Bruck/Leitha, Mistelbach, Gänserndorf und Hollabrunn. Sie ortete im Wasserbereich in NÖ gar „eine echte Misswirtschaft“; man bewege sich in einer „Blackbox“, weil Fakten fehlen würden. Dass Donauwasser für die Landwirtschaft ins Weinviertel gepumpt werden soll, sei der „Worst-Worst-Case“, kritisierte Krismer.

Es brauche eine effiziente Verteilung und Bewässerung, um eine erfolgreiche Bewirtschaftung der Agrarflächen sicherzustellen, sagte der ÖVP-Abgeordnete Manfred Schulz. Deswegen wurde 2020 das Kompetenzzentrum Bewässerung gegründet, um die richtigen Maßnahmen abzuleiten. In den nächsten fünf Jahren würden 80 Millionen Euro in überregionale Transportleitungen und 50 Millionen Euro in 50 Projekte für Renaturierungs- und Speicherteichprojekte investiert, kündigte Schulz an.