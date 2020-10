Wasserstoffzug enttäuscht in der Praxis nicht

Die ÖBB suchen fieberhaft nach -neutralen Alternativen für ihre bestehenden Dieselstrecken. Nach dem Akkuzug „Cityjet eco“ testet man derzeit eine mit Wasserstoff betriebene Garnitur im Regelverkehr, beispielsweise auf der Aspang- oder der Schneebergbahn. Bewähren müssen sich die alternativen Antriebsmethoden vor allem auf Nebenbahnen, die nicht für eine Elektrifizierung vorgesehen sind.

Am Montag konnten sich der nö. Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko, Staatssekretär Magnus Brunner und Bürgermeister Klaus Schneeberger am Bahnhof in Wiener Neustadt selbst ein Bild von der neuen Technologie machen. Der Wasserstoff-Zug ist ein Prototyp mit 153 Sitzplätzen vom französischen Hersteller Alstom. Was Reichweite und Geschwindigkeit (bis 140 km/h) anbelangt, scheut die neue Entwicklung keinen Vergleich mit einer Dieselgarnitur.