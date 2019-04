Akku-Zug schafft 70 Kilometer, ohne die Luft zu verpesten

Klimaschutz macht im 21. Jahrhundert auch vor der Schiene nicht Halt. Anstatt rauchender Dieselloks gibt es nun eine umweltfreundliche Alternative für nicht elektrifizierte Bahnstrecken. Der „ Cityjet eco“, eine Entwicklung von Siemens in Zusammenarbeit mit den ÖBB, feierte am Freitag am Hauptbahnhof Wiener Neustadt seine Österreich-Premiere. Der Triebwagen mit Elektro-hybridem Batterieantrieb hat nur halb so viel CO2-Ausstoß wie seine Diesel-Gefährten.