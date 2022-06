Wasserqualität: Saubere Abkühlung in ausgezeichneten Seen

Urlaubsmotiv Baden

„Niederösterreichs Badestellen sind die Qualitätssiegel auf unserem Kontinent. Ein im wahrsten Sinne des Wortes ungetrübter Badespaß ist in diesem Sommer garantiert beziehungsweise von der Europäischen Kommission mit Brief und Siegel bestätigt“, freuen sich Tourismuslanderat Jochen Danninger und Europa-Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP) über den Prüfbericht.

Dieses tolle Ergebnis stärkt auch die Stellung des Tourismuslandes: „Jeder zweite Niederösterreich-Urlauber hat im Vorjahr angegeben, dass Baden eine Aktivität im Rahmen seines Urlaubs war. Im Vergleich zu 2019 hat sich dieser Wert um neun Prozent gesteigert. Das heißt: Baden wird ein immer wichtigeres Motiv, um einen Urlaub in Niederösterreich zu verbringen“, so Danninger.

Und Niederösterreich hat für Badegäste viel zu bieten. 28.000 Hektar nämlich umfassen alle Gewässer in Niederösterreich inklusive Seen und Flüssen wie die Donau. Das entspricht in etwa zwei Drittel der Gesamtfläche Wiens. Der Stausee Ottenstein im Waldviertel, der Lunzer See und der Erlaufsee im Mostviertel sind die größten Badeseen im Land.