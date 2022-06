NÖ: Große Themen bei Konferenz der Landtagspräsidenten

Bundesstaatliche Prinzip im Unterricht

Bei der Konferenz der Landtagspräsidentinnen und Landtagspräsidenten nahmen auch der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie die derzeitige Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs teil. Außerdem war der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Martin Polaschek, zu Gast in Laa.

Er hatte eine erfreuliche Nachricht für die Anwesenden: Er versprach, sich für eine bessere Verankerung des Bundesstaatlichen Prinzips in den betreffenden Lehrplänen und Schulbüchern einzusetzen und damit eine langjährige Forderung der Konferenz zu unterstützen.

Der vorsitzende Präsident Wilfing sieht darin einen wichtigen Schritt: „Die föderale Aufgabenverteilung zwischen Gemeinden, Land, Bund und EU kommt bisher kaum bis gar nicht im Unterricht vor. Doch gerade die Gemeinden und Länder sind jene Ebenen, in denen politische Mitbestimmung die direkteste Wirkung hat. Und nur wer weiß, wer für was in einem Staat zuständig ist, der kann sich an der richtigen Stelle engagieren. Und wir werden auch in Zukunft Menschen brauchen, die sich für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen und für sie Verantwortung übernehmen – das gilt für alle politische Ebenen.“

Berufschullandtag als Beispiel

Er verweist darauf, dass schon jetzt die Landtage und der Nationalrat verschiedenste Programme für die politische Bildung von Kindern und Jugendlichen veranstalten: „Wir im niederösterreichischen Landtag haben dafür den Kinder- und den Berufsschullandtag. Außerdem wird gerade das Forum Landtag errichtet, in dem ab September ebenfalls die Aufgaben des Landtags erklärt werden.“

Ab 1. Juli übernimmt die steirische Präsidentin Manuela Khom den Vorsitz der österreichischen Konferenz der Landtagspräsidentinnen und Landtagspräsidenten.