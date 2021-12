Was man in den Weihnachtsferien in NÖ unternehmen kann

Zwar ist der Besuch des Christkinds für viele der Höhepunkt der Feiertage, die Ferien gehen damit aber nicht zu Ende. Auch in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester lässt sich in Niederösterreich einiges erleben.

Der Klassiker in der Winterzeit ist wohl der Spaß im Freien. Mit der Mariazellerbahn kommt man auch in den Weihnachtsferien autofrei zum Rodeln, Skifahren und Langlaufen ins Mostviertel. Mit Kombi-Tickets sogar vergünstigt. Die Annaberger Lifte zum Beispiel halten vor allem für Kinder mit Familien viel Abwechslung bereit.

Wer sich ebenfalls für sportliche Aktivitäten interessiert, aber die luftigen Höhen der Skigebiete scheut, kann sich auch auf zwei Kufen versuchen. Unter anderem in Tulln, Wolkersdorf und St. Pölten stehen präparierte Eislaufplätze zur Verfügung, die auch während der Ferien befahren werden wollen.

Wärmeliebhaber können sich hingegen in das St. Pöltner Hallenbad Aquacity zurückziehen, wo Schwimmhalle und Sauna warten.

Kultur ohne Ende

Aber nicht nur Sport steht am Programm. Die Kultur zeigt sich dieser Tage nämlich von ihrer besten Seite. In der Theaterwerkstatt St. Pölten wird neben Mira Lobes „Das Städtchen Drumherum“ auch Molières „Schule der Frauen“ aufgeführt. In Baden wird hingegen das Arnulf Rainer Museum am 30. Dezember mit dem Ferienprogramm „Wir dichten und gestalten unser Traum-Bade-Haus…“ zum Leben erweckt.

Und in der gesamten Kunstmeile Krems erhält man von 25. Dezember bis 9. Jänner zu jedem Ticket ein zweites dazu.

Etwas ausgefallenere Museumsbesuche sind unter anderem in Schiltern (Bezirk Krems-Land) bei der Modellbahnwelt möglich. Und auch das 5-Elemente-Museum im Schloss Rothschild (Bezirk Waidhofen/Thaya) hält seine Tore zwischen den Feiertagen offen.