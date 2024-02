Warum im Wiener Becken immer wieder die Erde bebt

So entstand auch das Wiener Becken, das durch die Verschiebungen der Erdkrusten unter steter Spannung steht. "Zerrungsbecken" heißt der Fachbegriff. Die Erdkruste wird immer dünner, es kommt zu Brüchen. Und die Erde bebt.

Bis ins Burgtheater

Die Region Semmering war daher auch in der Vergangenheit immer wieder von Erdbeben betroffen. So auch am 30. März des Vorjahres, an dem ein Beben der Stärke 4,2 den Raum Gloggnitz erschütterte. Mehr als 40 Beben waren über das Jahr verteilt spürbar.

Das bisher stärkste ereignete sich laut der Geosphere Austria am 27. Oktober 1964 mit einer Magnitude von 5,3. Der Erdbebenherd lag mit 15 Kilometern allerdings tief, daher gab es keine größeren Gebäudeschäden. Die Erschütterungen wurden damals auch in Wien stark verspürt, es kam sogar zu einer Unterbrechung der Vorstellung im Burgtheater.

