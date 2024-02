Erdbeben im Raum Gloggnitz

Erdbeben in Tirol

In Tirol kam es in den letzten Wochen zu zahlreichen Erdbeben. Seit Mitte Jänner waren im Pillerseetal, einer Region an der Grenze zu Salzburg im Osten Tirols, über 60 messbare Erdstöße registriert worden. Die Bevölkerung verspürte davon aber nur einen Teil, nämlich rund 20. Der Erdbebendienst rechnete zuletzt damit, dass die Beben im Pillerseetal noch "etliche Tage" andauern werden.

Die Region gehört laut Experten erdbebenmäßig zu einer der nur gering gefährdeten Regionen im Bundesland. Eine vergleichbare Serie habe es im Pillerseetal zuletzt im Jahr 1921 gegeben, als über fünf Monate lang immer wieder die Erde bebte.

