Türkei: Erneutes Erdbeben versetzt die Menschen in Panik

Ein Erdbeben hat die Provinz Malatya im Osten der Türkei erschüttert. Das Beben hatte eine Stärke von 5,2, wie der türkische Katastrophendienst Afad am Donnerstag mitteilte. Berichte über Tote, Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht. Das Beben sei auch in den umliegenden Provinzen zu spüren gewesen, schrieb Innenminister Ali Yerlikaya am Donnerstag auf der Plattform X.