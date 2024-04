Warum die FPÖ die Windkraftpläne in NÖ skeptisch sieht

Vor einer Woche gaben LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) bekannt, wo künftig Windräder stehen dürfen. Der neue Windzonenplan umfasst nicht mehr Fläche, als jener, der seit 2014 gültig ist. Nach wie vor wird es auf 28.000 Hektar erlaubt sein, Windräder zu bauen. Das soll aber nicht verhindern, dass der Energieertrag bis 2035 mit 12.000 Gigawattstunden pro Jahr mehr als doppelt so viel wie aktuell erzielt. Sechs Wochen liegt dieser Plan nun online zur Einsicht und für Stellungnahmen auf, erst dann wird er in der Landesregierung beschlossen.

„Noch ist also nichts in Stein gemeißelt“, wie der Raumordnungs- und Energiesprecher der FPÖ-NÖ, Dieter Dorner, am Dienstag bei einer Pressekonferenz klar machte. Es sei positiv, dass der Bau von noch mehr Windrädern verhindert werden konnte. Konkret störe den Politiker an den Windrädern der Lärm, das Mikroplastik, das durch die Beschichtung in die Luft gelangen soll, die Gefahr für die Vögel und die Zerstörung des Landschaftsbildes. Außerdem befürchte er eine erhöhte Belastung der Netze, die erst um viel Steuergeld darauf vorbereitet werden müssten.